Neve Napoli, il Comune: “Limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari”

“A causa delle condizioni meteo improvvisamente peggiorate – contrariamente alle previsioni diramate ieri pomeriggio in sede di Comitato Operativo Viabilità in Prefettura – l’Amministrazione comunale avvisa la cittadinanza a limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari“: questo l’avviso diramato in questi minuti dall’assessorato alla protezione civile del Comune di Napoli.

Bloccati tutti i voli in partenza e in arrivo all’Aeroporto internazionale di Napoli. Diversi i voli sia in partenza che in arrivo per i quali è stata già decisa la cancellazione.