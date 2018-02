Neve a Roma: traffico ferroviario fortemente rallentato

Circolazione ferroviaria fortemente rallentata, a tratti ferma, nel nodo di Roma, a causa delle nevicate in atto. Il traffico è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio che afferiscono alla Capitale, sulla Siena-Grosseto e sulla Verona-Modena. “Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma l’attenzione rimane alta a causa delle temperature particolarmente rigide. L’offerta di servizi ferroviari potrà subire ulteriori modifiche e riduzioni, restano attivi i piani neve e gelo di Rfi e Trenitalia“. Rfi è impegnata “con le proprie squadre tecniche su tutto il territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza, presidiando i punti nevralgici della rete e intervenendo anche con l’ausilio delle ditte appaltatrici“. Trenitalia “ha potenziato i servizi di assistenza ai clienti e sta riprogrammando, laddove necessario, i servizi di trasporto con riduzione progressiva dei treni“.