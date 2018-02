Noce moscata: ecco le sue eccezionali proprietà benefiche

Chi spadella e si diletta in cucina dovrebbe sempre avere un armadietto fornito di spezie, da usare nelle pietanze ma anche come rimedi naturali.Tra queste l’aromatica noce moscata, spezia ricavata dal seme della pianta Mystica fragrans, sempreverde originario dell’Indonesia, che produce i macis. Tante le proprietà della spezia in questione: rafforza il sistema immunitario, è antiossidante, contrastando i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare, calma stress e ansia, riequilibrando lo stato psico-fisico. Ma non è tutto: migliora la concentrazione, è un ottimo rimedio contro Alzheimer e demenza senile, ha effetto analgesico e antibatterico, rivelandosi di grande aiuto contro mal di denti e alitosi.

Ritenuta un afrodisiaco naturale, perfetto per stimolare la libido, la noce moscata è consigliata contro nausea, indigestione, gastrite e diarrea; aiuta la digestione, contrastra la formazione di gas intestinali, lenisce il mal di stomaco, depura fegato e reni, favorendo l’eliminazione delle tossine, disinfetta le vie urinarie. Essa è preziosa per la pelle, combattendo impurità, acne e rughe. Sotto forma di olio essenziale, attenua dolori muscolari e articolari, allevia i reumatismi, purifica il cuoio capelluto, rendendo i capelli forti e lucenti, è consigliata dopo un intenso allenamento agli sportivi, per sciogliere i muscoli. Come consumarla? In salse, garam masala e la moussaka, besciamella o purè, in zuppe, piatti a base di verdure, patate a carne o per insaporire bevande tra cui punch e egg nog, uova e latte.