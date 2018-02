Olivette di Sant’Agata: storia e ricetta

Un altro dolce tipico della festa di Sant’Agata sono le famose olivette di Sant’Agata, dette in siciliano alivetti o aliveddi ri Sant’Ajita. Le olivette si vedono in tutte le vetrine dei bar destinate a turisti. La famiglia catanese doc, invece, si tramanda la ricetta e non manca di prepararle per la festività . La preparazione non è difficile, occorre solo procurarsi i seguenti ingredienti: 250 g di farina di mandorle. 250 g di zucchero a velo, zucchero, qualche cucchiaiata di acqua e di liquore aromatico tipo amaretto di Saronno, o maraschino, colorante per alimenti verde. Per preparare le olivette: mischiate farina di mandorle e zucchero a velo; versate un cucchiaio d’acqua, qualche cucchiaiata di liquore e impastate.

Versate il liquido colorante secondo i gusti (le olivette sono di un verde brillante), formando con l’impasto una palla omogenea da far riposare per un’ora circa; modellare le olivette passandole nello zucchero. Ma quali sono le origini delle olivette? Si narra che mentre la Santa era ricercata dai soldati di Quinziano, nel chinarsi per allacciarsi un calzare, vide sorgere davanti a lei una pianta d’olivo selvatico che la nascose alla vista delle guardie e le diede i frutti per sfamarsi.