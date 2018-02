Padova: Ascom, troppe difficoltà per i giovani che vogliono fare impresa (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – A rallentare la corsa è soprattutto il commercio (-1,9%), mentre costruzioni (+0,5%) e manifatturiero (+0,2%) aumentano sì ma in misura molto contenuta. A far pendere l’ago della bilancia in territorio positivo ci pensano dunque gli altri servizi personali (+6,6%), i servizi di alloggio-ristorazione (+4,7%) ed i trasporti (+3,8%). In valori assoluti il saldo tra imprese iscritte e cessate nel 2017 rimane positivo (+174 unità che rappresentano la somma algebrica tra 949 iscrizioni e 775 cessazioni).

Analoga tendenza per le imprese extracomunitarie che registrano un aumento del +0,3% (+21 unità) con una variazione che, sia in percentuale che in numeri assoluti, è la meno significativa dal 2012.

“Anche in questo caso – analizza Bertin – a rallentare la crescita è soprattutto il commercio (-2,5% superiore quindi a quanto avviene per l’insieme delle imprese straniere), ma anche il manifatturiero (-1%), si contrae, mentre aumentano le costruzioni (+0,8%) i servizi personali, i trasporti e la ristorazione”.