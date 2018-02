Padova: Ascom, troppe difficoltà per i giovani che vogliono fare impresa (4)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Crollano infatti le costruzioni (-11,5%) ed il manifatturiero (-8,2%), ma anche il commercio non va bene visto che flette del 6% e persino i servizi di alloggio-ristorazione (-2,6%) e gli altri servizi personali (- 1,4%) contribuiscono a dare delle imprese giovanili un quadro piuttosto fosco nonostante si registri una crescita in agricoltura e nei servizi finanziari (+4% in entrambi i casi) oltre che nei servizi destinati all’istruzione”.

Un dato che sembrerebbe in contrasto con quanto affermato (ma giustificato dai rilevatori del Servizio Studi della Camera di Commercio di Padova che lo attribuiscono o al superamento del limite dei 35 anni o a fenomeni di carattere amministrativo) è quello relativo ai valori assoluti che, per ciò che attiene ai giovani, registra un +695 unità (1.326 iscrizioni contro 631 cessazioni).

“Quello che emerge – conclude Bertin – da questa mole di dati è che fare impresa non è mai facile ma non lo è soprattutto per i giovani che trovano troppo spesso ostacoli durissimi non solo nella burocrazia e in un fisco che non lascia scampo, ma trova ostacoli che diventano quasi insuperabili quando si parla di credito. Ed è proprio sul credito che l’Ascom, col suo Fidimpresa Turismo Veneto, può fare la differenza accompagnando i giovani imprenditori in quello che, diversamente, rischia di essere un percorso ad handicap”.