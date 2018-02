Padova: Ascom, troppe difficoltà per i giovani che vogliono fare impresa

Padova, feb. (AdnKronos) – “Avessimo mai avuto bisogno di conferme, ce le ha fornite il Servizio Studi della Camera di Commercio di Padova: se l’Italia non è un Paese per giovani, nemmeno la nostra provincia lo è. Però per fortuna ci sono le donne!”. Il presidente dell’Ascom di Padova, Patrizio Bertin, condensa in una battuta ciò che emerge dai dati diffusi dal Servizio Studi camerale e relativi alle imprese straniere (con un focus sulle extracomunitarie), a quelle guidate da donne e a quelle degli under 35.

“E ciò che emerge è che la statistica certifica ciò che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, ovvero che, pur rallentando la crescita in misura importante, aumentano le imprese straniere. Certifica inoltre che le donne, pur tra mille difficoltà, sembrano avere una marcia in più e che i giovani, nonostante i bei discorsi della politica che a loro non fa mai mancare un appoggio “a parole” ma nei fatti li lascia in balia di se stessi, trovano grandi difficoltà quando si tratta di fare impresa”, spiega.

Ma cosa dicono i dati riferiti alla fine del 2017? Dicono che le imprese straniere aumentano di 55 unità in termini assoluti e di un +0,7% in termini percentuali. Tra le tre tipologie di imprese analizzate è il dato migliore, ma è decisamente sottotono rispetto agli anni 2012-2015 quando la percentuale di crescita delle imprese straniere viaggiava ad un ritmo del +6,4%.