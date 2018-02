Palermo: danneggiata auto sindaco Ustica, tagliati copertoni

Palermo, 16 feb. (AdnKronos) – Danneggiata l’auto del sindaco di Ustica (Palermo), Attilio Licciardi. Ignoti hanno tagliato i copertoni della vettura, parcheggiata, dice lo stesso primo cittadino che ha presentato denuncia, “in una strada molto trafficata della mia isola”. Polizia municipale e carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per raccogliere elementi utili alle indagini. “Sono rimasto incredulo e esterrefatto – dice Licciardi – perché Ustica non è abituata a gesti così vili e infami. Non so cosa ci sta dietro, un balordo o un’intimidazione, ma sono certo che questo gesto è riconducibile alla mia azione amministrativa e al mio ruolo politico”.

“Spero che vengano scoperti i responsabili – aggiunge il sindaco -. Non ho intenzione di creare allarmismi ma, nello stesso tempo, non ho alcuna intenzione di rimanere silenzioso e inerte di fronte a tale infamità. La mia storia politica mi impone di capire e di andare avanti con lo stesso impegno e con la coscienza a posto. Sono altri che si devono vergognare per quello che hanno fatto, perché ciò dimostra che sono dei miserabili. Ustica non merita questo”.