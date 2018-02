Palermo: militante Fn pestato, sindaco ‘fascismo non si combatte con squadrismo’

Palermo, 20 feb. (AdnKronos) – “Quanto avvenuto stasera con l’aggressione ai danni del segretario provinciale dell’organizzazione neofascista Forza Nuova a Palermo è il segno della degenerazione che la politica italiana sta subendo, dopo avere sottovalutato la recrudescenza di fenomeni e comportamenti fascisti e razzisti, che rischiano di infettare culturalmente la società civile, anche quella che antifascista e antirazzista si proclama. Il fascismo non si combatte con lo squadrismo, bensì con la cultura e la resistenza”. A dirlo è il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando dopo l’aggressione in strada di Massimo Ursino, segretario provinciale di Forza Nuova a Palermo, legato e pestato nella centralissima via Dante.