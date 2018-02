Parroco muore mentre celebra la messa

Cagliari, 25 feb. ‘ (AdnKronos) – Don Luciano Pani non ce l’ha fatta: è morto all’Ospedale Brotzu di Cagliari dov’era stato ricoverato per un malore. Il prete, 58enne, stava celebrando la messa delle 7 quando improvvisamente si è accasciato sul pavimento.

Don Luciano è stato immediatamente soccorso dai fedeli e dal personale del 118 che, giunto in chiesa con l’ambulanza, lo ha trasportato all’ospedale Brotzu, dove però è morto nonostante le cure dei medici.