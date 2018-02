Maltempo e frane: la Provincia di Pesaro-Urbino chiederà lo stato di emergenza

“Ci prepariamo a chiedere lo stato di emergenza. La situazione e’ grave, ci sono frane sparse su tutto il territorio, tra cui 11 frane importanti sulle nostre strade provinciali, oltre a smottamenti e allagamenti. E ci aspettano giornate difficili proprio a causa della neve“: lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Pesaro Urbino Daniele Tagliolini, oggi presente alla riunione alla Soi (Sala operativa integrata). “La Provincia ha messo in campo per interventi 22 uomini e 10 mezzi del Servizio Viabilita’ e Servizi speciali, con a disposizione anche 103 mezzi per sgombro neve e 64 per trattamento antighiaccio di aziende private reperite sul Mepa da attivare in caso di necessità“.

Nel territorio provinciale al momento si registrano 20 cm di neve dai 700 ai 1.200 metri, 50-70 cm di neve da 1.200 a 1.500 metri, 120 cm di neve oltre i 1.500 metri.