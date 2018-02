Polpette di lenticchie: un alimento gustoso, nutriente e ipocalorico

Le lenticchie sono dei legumi gustosi e nutrienti, ricche di proprietà benefiche utili per il nostro organismo. Contengono poche calorie e tanti nutrienti, sono una fonte essenziale di proteine, ferro, magnesio e potassio. Si stima che il loro contenuto in ferro sia di gran lunga superiore rispetto alla carne, malgrado l’assorbimento sia pressoché ridotto. Le proteine contenute nelle lenticchie (e nei legumi in genere) sono carenti di alcuni amminoacidi essenziali, ne consegue quindi un’inevitabile minor assimilazione di tutti gli amminoacidi. Per ovviare a questo inconveniente, è consigliabile associare le lenticchie a pasta o a cereali. Un gustoso modo per includere questo legume nella nostra dieta è attraverso la preparazione di polpette a base di lenticchie.

Gli ingredienti per la preparazione sono:

400 grammi di lenticchie cotte,

1 cucchiaio di prezzemolo tagliato finemente,

2 cucchiaini di cumino,

2 uova,

120 grammi di farina,

sale e olio d’oliva q.b.

Il procedimento prevede:

Cuoci le lenticchie in acqua e sale, poi macinale in un frullatore o robot da cucina. Mescola le lenticchie con le uova, la farina, il sale, il cumino e il prezzemolo fino ad ottenere un composto omogeneo. Crea le polpette con le mani e cuoci nel forno o, in alternativa, friggi in olio molto caldo.