Incidenti in montagna, Pordenone: rimane incastrato in profonda foiba, salvato dal Soccorso Alpino

Incidente per uno scialpinista nell’area del Pradut, nel comune di Claut (Pordenone): il 38enne è caduto a testa in giù in una foiba nascosta dalla neve, profonda una quindicina di metri, ed è rimasto incastrato a circa cinque metri di profondità.

L’allarme è stato lanciato da altri sciatori nel primo pomeriggio. Lo scialpinista si trovava a una quota di circa 1.600 metri durante la discesa da Forcella Baldas.

L’uomo è stato salvato dagli operatori del Soccorso Alpino della Valcellina: è stato estratto dalla cavità carsica dai tecnici, che si sono calati con una corda, assicurando lo scialpinista e riportandolo all’esterno con un sistema di paranchi.