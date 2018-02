Poste, piano da 10mila assunzioni

Milano, 27 feb. (Adnkronos) – Il piano al 2022 di Poste Italiane prevede l’assunzione di 10mila persone da qui ai prossimi cinque anni, dopo l’uscita di circa 15mila persone con una riduzione media annua di 3mila unità. Nel 2022, i dipendenti effettivi saranno 123mila.

Delle 10mila nuove figure professionali, la metà sarà composta da “esperti in ambito finanziario e assicurativo”, spiega il comunicato di Deliver 2022.

FORMAZIONE – Per quanto riguarda la ridistribuzione e formazione del personale, 4.500 dei dipendenti in servizio saranno riassegnati a un ruolo commerciale di front-line con 20 milioni di ore di formazione previsto nel periodo 2018-2022.

PENSIONE – “Oltre la metà dell’organico di Poste Italiane attuale andrà in pensione nei prossimi dieci anni – spiega Poste – permettendo così l’assunzione di nuove figure professionali qualificate e di giovani talenti”.