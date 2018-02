Previsioni Meteo San Valentino: sarà un 14 Febbraio di maltempo con nubi e piogge su gran parte d’Italia

Previsioni Meteo San Valentino – Nel corso della giornata di san valentino la nostra penisola risulterà rigorosamente divisa in due parti; l’Italia settentrionale invasa dal mal tempo con la parte meridionale caratterizzata dalla presenza del sole; andiamo per ordine.

Analizzando l’Italia, partendo da nord, regioni come Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino risentiranno parecchio il clima prettamente invernale in quanto nella presente giornata a prevalere saranno le piogge accompagnate da notevoli addensamenti. Viceversa si potrà dire al sud in quanto regioni come Puglia, Basilicata e Sicilia saranno illuminate dal sole.

Durante le prime ore della giornata di san valentino a risentirne maggiormente saranno le regioni tirreniche con il versante adriatico illuminato dal sole. Già da ora di pranzo la situazione sarà prossima alla svolta, in quanto la perturbazione tenderà ad abbandonare il Piemonte, rimanendo stazionaria sul Trentino, Emilia Romagna Toscana iniziando ad invadere regioni centrali come Lazio, Abruzzo e Campania. Regioni come la Sicilia ed il Salento risentiranno del mal tempo soltanto nel tardo pomeriggio.

In serata la situazione risulterà essere stazionaria su gran parte dell’Italia in quanto, al nord le piogge rimarranno stazionarie soltanto sulla Toscana, Veneto ed Emilia Romagna mentre al sud a risentirne sarà la Sicilia e la Puglia meridionale. Particolare attenzione ai molteplici addensamenti su tutto il versante tirrenico.

Analizzando i venti, spireranno dei venti di debole intensità provenienti dai quadranti settentrionali al nord. Al centro, sul versante tirrenico i venti spireranno in prevalenza da sud-ovest così come in Sicilia, di debole ed a tratti moderata intensità specie nella seconda parte della giornata. Sul versante adriatico avremo venti di scirocco di moderata intensità per tutto l’arco della giornata.

Analizzando le temperature, il termometro segnerà temperature intorno ai 4°-5° sulla parte settentrionale dell’Italia, così come in Abruzzo. Differenti risulteranno essere sulle altre regioni con punte di 8°-10° su Campania, Lazio, Umbria, Toscana e Sardegna. Saranno comprese tra i 10°-14° su Sicilia, Marche, Molise e Puglia.