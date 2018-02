Le proprietà benefiche del sale rosa dell’Himalaya

Il sale rosa dell’Himalaya è un sale da cucina costituito essenzialmente da cloruro di sodio e microelementi essenziali per il benessere del nostro organismo. E’ privo di tossine e di sostanze nocive che invece si possono trovare come contaminanti delle tipologie di sale che vengono estratti dai mari e dagli oceani, è considerato l’oro bianco perché è ricchissimo di sali minerali, che invece sono del tutto assenti nel sale da cucina. Ne contiene più di 80, tra i quali troviamo soprattutto il ferro. Il caratteristico colore rosa è dovuto sia all’elevata presenza di tale minerale, sia al fatto che questa speciale varietà di sale non viene sottoposta ad alcun trattamento sbiancante. Il suo gusto particolare impreziosisce molto il sapore del cibo, però il sale rosa non è impiegato solo come condimento. Infatti alcuni interessanti usi alternativi del sale rosa dell’Himalaya sono: la preparazione di uno scrub per la pelle, il suo impiego per un bagno caldo e per la riduzione dei dolori articolari e la realizzazione di una soluzione salina adatta a disinfettare il cavo orale in caso di mal di gola e di raffreddore.

Potete trovare in vendita sia sale rosa dell’Himalaya grosso che sale rosa dell’Himalaya fino. Ormai si trova abbastanza facilmente anche al supermercato, oppure nelle erboristerie o nei negozi di prodotti biologici. I principali benedici di questo sale sono: limita il rischio di ritenzione idrica e di ipertensione; promuove un equilibrio stabile del pH a livello delle cellule, cervello incluso; riduce i segni dell’invecchiamento; migliora l’assorbimento degli elementi nutritivi; migliora la respirazione e la circolazione; riduce i crampi e rafforza le ossa; promuove la salute dei reni; regola e favorisce un sonno migliore; offre un aiuto naturale del desiderio sessuale.