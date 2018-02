La qualità dell’acqua è la chiave per ridurre i rifiuti di plastica: ecco il progetto dell’Unione Europea

L’Unione Europea rinnoverà le sue leggi sulla qualità dell’acqua per affrontare i nuovi possibili pericoli per la salute e limitare i rifiuti di plastica, scoraggiando le persone a bere l’acqua in bottiglia.

La Commissione Europea ha dichiarato che le regole obbligheranno i 28 Paesi del blocco a migliorare l’accesso all’acqua potabile e ad informare meglio i cittadini sulla qualità dell’acqua, che sia da rubinetto o in bottiglia. Si spera che il movimento migliori la fiducia nell’acqua da rubinetto e allontani le persone dal consumo dell’acqua in bottiglia, l’oggetto di plastica più comune trovato sulle spiagge europee.

L’acqua da rubinetto in Europa costa meno di un centesimo di euro a litro, nettamente meno dell’acqua in bottiglia. Il vice presidente della Commissione Europea, Frans Timmermans dichiara che “se le persone sapessero quanto sia economica per loro e per niente pericolosa per la loro salute, potrebbero fare una scelta differente”.