Quand’è la Festa della Mamma 2018? Ecco la DATA e le origini della ricorrenza

E’ il giorno in cui celebriamo le nostre madri, coloro che ci hanno dato la vita: quand’è allora la Festa della Mamma 2018? Qual è la data?

La Festa della Mamma si festeggia la seconda domenica di Maggio, ogni anno.

Nel 2018 la data della Festa della Mamma è quindi il 13 maggio.

Originariamente la data era fissa, l’8 maggio, ma si è poi deciso di rendere la data “mobile” e fissarla in un giorno festivo. Per ulteriori approfondimenti:

La Festa della Mamma si celebra in tutto il mondo in onore della figura materna e della maternità. Ecco le date future: