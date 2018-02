Raggi torna a Roma

Roma, 26 feb. (AdnKronos) – La sindaca di Roma Virginia Raggi, impegnata in questi giorni a Città del Messico per la conferenza del ‘C40 #Women4Climate’, ha anticipato il rientro nella Capitale, colpita in queste ore dall’emergenza maltempo, che ha causato neve e ghiaccio in città. A quanto si apprende, la sindaca, dopo il suo intervento al C40, ha deciso di rientrare a Roma, anticipando la partenza. Raggi domani mattina, assicurano dal Campidoglio, sarà già al lavoro.

“In contatto costante con Centro operativo della Protezione Civile di Roma Capitale. Grazie a tutti per il grande lavoro di squadra”, ha scritto su Twitter la sindaca, allegando una foto del vertice romano sull’emergenza neve, con un maxischermo sullo sfondo che la immortala in videocollegamento. Raggi era stata criticata sui social per non essere rientrata prima a Roma dal Messico e, soprattutto, per aver firmato con un preavviso ritenuto non sufficiente l’ordinanza di chiusura delle scuole.