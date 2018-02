Ricostruzione post sisma: gli aggiornamenti dalla Cabina di Regia

Ha avuto luogo, nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi, la riunione della Cabina di Regia per la ricostruzione post sisma 2016/2017 presieduta dal Commissario Straordinario Paola De Micheli.

Così il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca sulla sua pagina Facebook a conclusione dell’incontro: “Dopo aver definito i dettagli del nuovo Piano Opere Pubbliche, gli interventi sull’edilizia residenziale pubblica e gli aggiornamenti del “Piano Chiese”, è stato stabilito come, nella prossima seduta prevista per il prossimo 13 febbraio, si procederà alla approvazione della specifica ordinanza tendente a disciplinare la “sovrapposizione” normativo-procedurale fra i sismi 2009-2016 (art.13 D.L. n.189/2016) soprattutto in relazione al tema del principio di prevalenza del danno”.