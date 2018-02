Rimborsi M5S, l’affondo di Pizzarotti

Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Promettono lotta all’evasione e poi non riescono a controllare i rendiconti di cento parlamentari”. Lo ha detto Federico Pizzarotti, ex esponente del M5S e sindaco di Parma, a “Circo Massimo” su Radio Capital parlando dell’affaire-rimborsi che sta scuotendo il Movimento.

“Che ci fosse poco controllo nei rimborsi era noto – ha continuato Pizzarotti – spesso le rendicontazioni sono state usate in maniera strumentale. Quello che trovo grave è che siano proprio i ‘caporali’, quelli più visibili in tv, ad aver falsificato le rendicontazioni”.