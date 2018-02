Roma: proiezione del docufilm “Expedition”, un giorno di scuola “spaziale” per 200 studenti

Nespoli ha risposto alle tante domande e curiosità espresse dal pubblico, incitando gli studenti all’impegno, allo studio e alla curiosità, fondamentali per la realizzazione dei propri obiettivi.

“Ho assistito per la seconda volta alla proiezione del docufilm – ha commentato la Ministra – ed è sempre emozionante. Spero che tra di voi ci siano tanti con la volontà di diventare parte della prossima generazione di astronauti.“

Il documentario – spiega l’ASI – racconta le varie fasi di preparazione della missione Vita , che ha portato Nespoli in orbita per quasi sei mesi sulla Iss.

Un giorno di scuola fuori dall’ordinario quello vissuto questa mattina da un nutrito gruppo di studenti romani che hanno avuto l’opportunità di partecipare alla proiezione del docufilm Expedition in compagnia di Paolo Nespoli .

