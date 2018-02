Rucola: ecco le sue innumerevoli virtù benefiche

Dal caratteristico sapore piccantino e pungente, la rucola, scientificamente nota come Eruca sativa o Eruca vesicaria subsp. Sativa, appartenente alla famiglia delle Brassicaceae o delle Cruciferae, è un tripudio di virtù benefiche e cosmetiche. Essa, infatti, rafforza ossa e denti, contrasta nervosismo, insonnia e crampi muscolari, è un ottimo rimedio naturale contro ritenzione idrica, cellulite e per eliminare i liquidi in eccesso. Antinfiammatoria, antiemorragica, è essenziale per il corretto funzionamento della vista, interviene nei processi di crescita e riparazione cellulare, è digestiva, diuretica, aumenta la resistenza alle allergie di stagione. Inoltre abbassa la pressione sanguigna, contrasta l’attività dei radicali liberi, previene tumori e malattie cardiovascolari, potenzia il metabolismo.

Antianemica, facilita l’assorbimento dei minerali, aiuta a regolare la fluttuazione degli zuccheri nel sangue in caso di diabete, è preziosa per la pelle, specie in caso di eczemi e psoriasi. La rucola stimola l’appetito, pertanto è consigliata in caso di inappetenza, è ipocalorica per cui è indicata nelle diete dimagranti, favorisce l’eliminazione dei gas intestinali, è antibatterica e protegge la mucosa gastrica nei casi di ulcera e iperacidità.

Come consumarla? Cruda, in insalata, salse, tramezzini, sulla pizza, come contorno per secondi piatti e insaccati oppure cotta al vapore, bollita, per la preparazione di una gustosa pasta pomodorini e rucola o del pesto di rucola. Assicuratevi, al momento dell’acquisto, che le foglie siano fresche, prive di macchie e ammaccature. La rucola si può conservare in frigo per massimo due giorni, all’interno di un sacchetto di plastica bucherellato.