Salute: «La dermatologia nell’ambulatorio del pediatra. Cibo, cute, immunità»

La dermatologia pediatrica è ormai una vera e propria branca specialistica. Questo perché alcune malattie cutanee sono proprie dei bambini, ma anche alcune malattie della pelle si manifestano in età pediatrica. La sfida per il futuro è dunque quella di unire solide conoscenze dermatologiche alla sensibilità e all’approccio tipico dei pediatri. Per queste ragioni, e per la frequenza con la quale incontrano patologie cutanee nel loro ambito lavorativo quotidiano, molti pediatri e diversi dermatologi se ne stanno sempre più interessando. Ed è per questo che sabato 24 febbraio all’Hotel Palazzo Caracciolo si terrà l’appuntamento dal titolo «Dermatologia nell’ambulatorio del pediatra, . Cibo, cute, immunità», coordinato dal dottor Porfirio Toscano, vicesegretario alle attività scientifiche FIMP Napoli. Il convegno si propone di accrescere le competenze in ambito dermatologico per i pediatri e, nello stesso tempo, permettere ai dermatologi di addentrarsi in alcune problematiche di valutazione clinica e di gestione terapeutica del bambino.