San Faustino: ecco perchè è ritenuto il protettore dei single

Visto che un Santo non si nega a nessuno, il 15 febbraio è San Faustino, ritenuto il protettore dei single…quelli in cerca della propria metà e quelli che di compagni e compane proprio non ne vogliono sapere. Ma perché è ritenuto tale? Le più azzardate spiegazioni popolari riconducono la motivazione al nome Faustino che, in latino, significa “fotunato” e, come tale, il 15 febbraio dovrebbe essere propizio per chi cerca l’anima gemella. Forse si tratta di un tentativo a posteriori di nobilitare di valore semantico una mera coincidenza: il cadere di San Faustino, sul calendario, proprio il giorno successivo a San Valentino, patrono degli innamorati.Per dare una ragione alla festa dei single, che ha preso piede negli ultimi anni, alcuni rispolverano la tradizione medievale che vede San Faustino molto propenso a dare l’opportunità alle giovani fanciulle di incontrare il loro futuro moroso.

E’ molto verosimile che il Santo sia diventato protettore dei single solo per il fatto di trovarsi lì, pronto per essere acciuffato dal mercato, determinato a dare, un po’ per par condicio, un po’, forse, perché ogni scusa è buona per far baldoria, un’occasione per brindare a chi, il giorno prima, non avrebbe avuto di che festeggiare. Forse tra Giovita e Faustino, si è scelto quest’ultimo perché fa rima con Valentino, rimarcando la contrapposizione tra giorno degli innamorati e giorni dei single.