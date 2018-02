San Valentino: Verona in Love 2018, più eventi culturali e banchetti (4)

(AdnKronos) – Altre iniziative in città. Mostra di cartoline dei primi del Novecento a tema sentimentale: dal 13 al 28 febbraio 2018 – Spazio Filatelia di Verona, via Dietro Teatro Filarmonico 11. Spettacolo teatrale ‘Romeo and Juliet”, organizzato da Casa Shakespeare: mercoledì 14 Febbraio ore 18.30 – Teatro Satiro Off, Vicolo Satiro 8. Regia di Solimano Pontarollo. Durata: 60 minuti ca. Lingua: Lo spettacolo è recitato in italiano con interventi in lingua originale. A fine spettacolo brindisi con gli attori.

Premio ‘Cara Giulietta” alle lettere più belle: venerdì 16 Febbraio, ore 18. Casa di Giulietta. L’evento clou dedicato alle lettere a Giulietta che a migliaia arrivano da tutto il mondo negli uffici del Club di Giulietta. La giuria, composta dalle ‘Segretarie di Giulietta” che da anni si occupano di questo straordinario fenomeno epistolare dando una riposta personale a ogni messaggio, ha scelto le tre missive più belle. Christoph Hartwig, Monica Gomez Delgado e Gisele Fialho Mota arriveranno da Germania, Spagna e Brasile per ricevere venerdì 16 febbraio, nella suggestiva cornice della casa di Giulietta, il premio dedicato alle lettere d’amore. Informazioni: Club di Giuliettawww.julietclub.com, info@julietclub.com tel.39 045 533115, cell. 3358259935.

Spettacolo teatrale ‘Mezzanotte per amar”: venerdì 16 Febbraio ore 21Teatro Laboratorio (ex Arsenale).L’ultima produzione del Teatro Scientifico ‘ Teatro Laboratorio ‘Mezzanotte per amar”, diretto e interpretato da Isabella Caserta e Francesco Laruffa. Un percorso semiserio sull’amore visto attraverso gli occhi di poeti e scrittori che l’hanno cantato, passeggiando tra passato e presente scanzonatamente qui e là tra poesia, letteratura e teatro con ironiche incursioni musicali.