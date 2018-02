Sci, piste innevate: aprono gli impianti a Piano Battaglia 

Con l’arrivo della neve, favorita dalle condizioni meteo e dal calo delle temperature, prende il via la stagione invernale di Piano Battaglia. Da giovedi’ 15 febbraio aprono al pubblico gli impianti di risalita e tutti i servizi offerti a gitanti, turisti e appassionati degli sport invernali. Sono complessivamente cinque le piste sciabili in grado di offrire percorsi per ogni tipo di difficolta’, dai bambini o principianti fino agli sciatori piu’ esperti.

Complessivamente 5 chilometri fra piste ‘nere’, ‘rosse’, ‘blu’ e principianti (i colori indicano il livello di difficolta’). La nuova seggiovia biposto lunga circa 600 metri che in 7 minuti porta quasi in vetta alla Mufara serve la pista nota come ‘Lo Sparviero’ con le sue varianti ovvero 2,5 km di piste ‘nere’ e ‘rosse’ e la Pista Mollica per circa 1 km di pista nera. La seggiovia ha una portata di 700 persone ogni ora ed e’ in grado di eliminare le code alle quali si assisteva negli anni scorsi.

Per i meno esperti o per i giovanissimi disponibile anche la sciovia “Mufaretta ” lunga circa 200 metri anche questa con una portata di 700 passeggeri ogni ora, serve la pista ‘blu’ nota come “Lo scoiattolo” lunga circa 500 metri. Non basta. A completare l’offerta c’e’ il campo scuola della ‘Marmotta’ lungo 250 metri servito da un comodo Tapis Roulant.