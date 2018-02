Proprietà benefiche dei semi di zucca, utili a combattere l’insonnia

Un rimedio naturale per combattere i problemi d’insonnia è l’integrazione di piccoli semi di zucca, che sono una vera fonte di elementi nutritivi utili per contrastare tali disturbi. Sono ricchi di acidi grassi, magnesio, zinco e numerosi aminoacidi tra cui il triptofano, noto per favorire il sonno. Proprio per questo motivo i semi di zucca sono annoverati tra i rimedi naturali per combattere l’insonnia. Il consumo di questi semi, prima di andare a letto, migliora non solo la qualità del riposo, ma soprattutto concilia il sonno di chi non ne vuole proprio sapere. Basta un contenuto di circa 200 grammi di semi di zucca per trovare beneficio, ed è consigliato mangiarli un paio d’ore prima di andare a dormire. Il triptofano è un aminoacido essenziale presente sia nelle proteine animali sia in quelle vegetali, viene denominato essenziale perché il corpo non lo sintetizza autonomamente e deve essere assunto dall’esterno tramite alimentazione o integratori. Questo aminoacido è considerato un precorsone della serotonina, infatti agisce proprio come un neurotrasmettitore andando a controllare l’umore e il restringimento dei vasi sanguigni. L’uso del triptofano infatti è impiegato per migliorare le performance atletiche e per combattere disturbi quali:

Ansia e depressione

Insonnia

Dipendenza da fumo

Deficit di attenzione

Iperattività

Sindrome di Tourette

Apnee del sonno

Sindrome premestruale

Bruxismo

Dolori

I semi di zucca, oltre a combattere i problemi legati con l’insonnia, hanno tantissime proprietà utili per il nostro organismo. Ad esempio, regolano i livelli di zuccheri nel sangue, grazie all’alto contenuto di proteine digeribili, soprattutto se vengono consumati nell’arco della giornata al posto di snack ipercalorici. Sono molto consigliati per chi vuole perdere peso, contengono fitosteroli, fibre e ferro utili a contrastare i cali di energia durante la giornata.

Inoltre contengono acidi grassi omega 3 dall’alto potere antiossidante e rigenerante. Proteggono la prostata da eventuali patologie, grazie all’alto contenuto di zinco. Questo elemento nutritivo è utile anche durante la gravidanza e a soggetti ipercolesterolemia, in quanto permette di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue.