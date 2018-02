Siccità: a Fieragricola baby-mostra sulla desertificazione

La sete della terra è un tema sentito anche dai bambini che a Fieragricola mettono in mostra i propri disegni per chiedere soluzioni contro la desertificazione e a tutela della fertilità dei terreni. Semina Diretta 2.0, associazione no profit dedicata alla tutela e alla salvaguardia della fertilita’ del suolo agrario, presenta la mostra “I bambini di Matera per la fertilita’ e la biodiversita’ del suolo”, 50 disegni selezionati fra le produzioni realizzate dagli alunni di scuole medie ed elementari del complesso Marconi Torraca e del Sacro Cuore di Matera.

“Siamo fortemente convinti che la conservazione del suolo parta dalle scuole elementari e con loro sia indispensabile iniziare un percorso di informazione e sensibilizzazione passando dalle scuole secondarie per arrivare agli istituti agrari” commenta Lino Falcone, Presidente di Semina Diretta 2.0 e promotore delle iniziative di informazione sul tema della desertificazione nelle scuole italiane

“Prendendo spunto dal grano, si e’ parlato di fertilita’, biodiversita’, erosione, desertificazione, sequestro di CO2, cambiamenti climatici, in modo molto vivace grazie al continuo dialogo con tutti i ragazzi”. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di informazione degli alunni sulla condizione del suolo, nell’ambito del progetto ASPNet, la rete delle scuole associate Unesco, e punta a sollecitare la produzione di forme artistiche, vicine alle capacita’ espressive dei piccoli alunni, che rappresentino il loro personale punto di vista sulle problematiche legate a desertificazione, fertilita’ ed emissioni di CO2 del suolo agrario.