Sicilia: Ars, tornano i tetti agli stipendi dipendenti (2)

(AdnKronos) – L’intesa firmata con le sigle sindacali prevede retribuzioni inferiori per i dipendenti Ars assunti con i concorsi che saranno banditi in questa legislatura. I tetti saranno di 240 mila euro lordi per i dirigenti, 172 mila euro per gli stenografi, 166 mila per i segretari, 115 mila per i coadiutori e 99 mila per gli assistenti parlamentari. “Si tratta di tetti omnicomprensivi, poiché per i nuovi assunti le indennità extra busta paga saranno comprese all’interno dei tetti stipendiali”, dicono da Palazzo dei Normanni.