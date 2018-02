FBI: gli smartphone cinesi ci spiano, Zte e Huawei smentiscono

L’intelligence statunitense sostiene che le aziende cinesi che realizzano cellulari rappresentano un rischio di sicurezza per i consumatori: i direttori delle agenzie di sicurezza statunitensi – tra cui FBI, CIA e NASA – hanno tirato in ballo, nella recente audizione davanti alla Commissione del Senato, specificamente i telefonini Zte e Huawei, in particolare in riferimento ai dipendenti pubblici e le agenzie statali, invitando i privati a servirsi di alternative “Made in USA” se possibile.

Zte e Huawei hanno risposto alle accuse: “Zte è orgogliosa dell’innovazione e della sicurezza dei nostri prodotti sul mercato statunitense“, ha spiegato un portavoce. “Come società quotata in borsa, ci impegniamo a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti negli Stati Uniti, a collaborare con i produttori per il rispetto di severi protocolli di test e ad attenerci ai più elevati standard di business. I nostri telefoni cellulari e altri dispositivi incorporano chip fabbricati negli Stati Uniti, sistemi operativi fabbricati negli Stati Uniti e altre componenti fabbricate negli Stati Uniti. Zte prende molto seriamente la sicurezza informatica e la privacy e resta un partner affidabile per i nostri fornitori statunitensi, i clienti statunitensi e le persone che usano i nostri prodotti affidabili e di alta qualità per le loro esigenze comunicative“.

Huawei ha replicato, ricordando che la compagnia “opera in 170 paesi dove c’è un rapporto di fiducia con governi e clienti. Non costituiamo per la cybersecurity un rischio maggiore rispetto ad altre aziende. Non ci è mai stato chiesto di fornire accesso alla nostra tecnologia, di fornire dati o informazioni su qualsiasi cittadino, su un’organizzazione, su un governo o su un’agenzia“.