SpaceX, pronta a portare internet ovunque con i satelliti 

Domani sarà un altro grande giorno per SpaceX, il secondo grande giorno per il gruppo aerospaziale di Elon Musk, che meno di due settimane fa ha lanciato nello spazio il razzo più potente mai creato dall’uomo, Falcon Heavy. La nuova sfida di Musk è quella di mettere in orbita satelliti in grado di portare internet ad alta velocità in tutto il mondo: quello di domani sarà un test, mentre i primi satelliti commerciali, che staranno nell’orbita bassa della Terra, saranno lanciati nel 2019.

Entro il 2024, Musk prevede di lanciarne 11.000, aprendo una nuova era per le telecomunicazione. Per ora, questi piccoli satelliti vengono usati per scattare fotografie ad alta risoluzione e sono usati soprattutto da agenzie governative: non è ancora chiaro quanto possano essere effettivamente efficaci per le telecomunicazioni. SpaceX ha ricevuto fondi anche da Google, 1 miliardo di dollari tre anni fa.

Proprio Google aveva cercato di lavorare allo sviluppo di satelliti per diffondere la rete in tutto il pianeta. Il più importante avversario di SpaceX in questo nuovo progetto è una azienda europea, OneWeb, sostenuta da Richard Branson di Virgin e dalla giapponese SoftBank.