Spagna, neve e maltempo: 42 voli cancellati a Madrid, migliaia di scolari a casa 

Decine di voli sono stati cancellati a causa della neve a Madrid, in Spagna, mentre migliaia di scolari non sono andati a scuola in tutta la nazione a causa del maltempo. In totale sono stati 42 i voli annullati all’aeroporto Madrid-Barajas, di cui 19 in arrivo e 23 in partenza, ha riferito un portavoce del gestore Aena. Sei voli sono stati deviati, di cui quattro a Valencia e due a Barcellona.

A metà giornata, due piste su quattro dell’aeroporto erano chiuse, e sono poi state riaperte a fine pomeriggio. Alle 17 le quattro piste erano di nuovo operative e il traffico era tornato normale, ha precisato il portavoce. In tutto il Paese, migliaia di scolari non sono andati a scuola a causa del maltempo, di cui 38mila nella regione della Castiglia-La Mancia e 2mila in Catalogna, secondo le autorità locali.