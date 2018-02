Spazio: assicurare aria fresca per tutti

Una start-up facente parte dell’incubatore di impresa dell’ESA offre, a prezzi accessibili, monitor di controllo della qualità dell’aria per case, scuole ed uffici – utilizzando la tecnologia sviluppata per la Stazione Spaziale Internazionale.

“Abbiamo quindi adattato il sistema di sensori che avevamo progettato per la Stazione per farlo funzionare sulla Terra, in una varietà di impostazioni, con controlli basati sul web per fornire avvisi tempestivi dovunque vi troviate”.

I prodotti sono degli spin-off diretti del sistema che Formisano e la sua squadra hanno sviluppato presso l’Università di Roma Tor Vergata per controllare la qualità dell’aria a bordo del complesso in orbita. Là, è stato testato dall’astronauta dell’ESA Roberto Vittori durante la sua terza missione, nel 2011.