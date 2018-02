Ricerca: il taglia-incolla del DNA scova virus e batteri

Due test genetici, Detectr e Sherlock, basati sulla tecnica di taglia-incolla del DNA Crispr (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), sono in grado di scovare, tra miliardi di lettere del Dna, le sequenze di virus e batteri, consentendo di riconoscere le infezioni: lo hanno rilevato due studi pubblicati su Science.

Il test Detectr (Dna endonuclease targeted crispr trans reporter), sviluppato da Doudna all’Istituto Howard Hughes dell’Università di Berkeley, sfrutta una proteina presente nei batteri, chiamata Cas12a, che viene guidata nel punto da tagliare da una molecola di Rna, progettata in modo da riconoscere specifici virus: il test Detectr può riconoscere anche due tipi di papilloma virus che causano il cancro, il 16 e il 18.

Sherlock (Shorthand for specific high sensitivity reporter unlocking), sviluppato da esperti del Massachusetts Institute of Technology e di Harvard coordinati da Feng Zhang, agisce con un’analoga tecnica di taglia-incolla, impiegando un’altra proteina batterica, la Cas13, e può individuare la presenza di vari tipi di virus come Zika o Dengue.