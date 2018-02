Tecnologia: Twitter punta sullo streaming delle notizie

Twitter punta sullo streaming delle notizie locali: è stato condotto un primo test durante la sparatoria avvenuta nel liceo in Florida il 14 febbraio, in accordo con l’emittente Miami Wsvn 7. Una finestra è comparsa al fianco del flusso di notizie: si tratta di una funzione attivata negli Stati Uniti, e al momento non si sa se verrà estesa ad altri Paesi

L’obiettivo di Twitter è spingere su settori come lo streaming: negli USA si stanno infatti sfidando i giganti della tecnologia, come Twitter, YouTube, Amazon e Verizon.