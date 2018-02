“L’Umbria sarà la prima delle quattro regioni del Centro Italia colpite dal sisma a completare la realizzazione di tutte le casette Sae già nel mese di febbraio, fatta eccezione per Castelluccio di Norcia, dove alcune problematiche, in particolare di natura meteorologica, non hanno consentito di avviare al momento i lavori“: lo ha dichiarato all’ANSA il vicepresidente della giunta regionale, Fabio Paparelli, oggi a Norcia in occasione della consegna di altre 68 casette Sae. “