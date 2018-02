Terremoto Centro Italia: inaugurato a Cittareale nuovo Centro di comunità

A Cittareale, una delle località della provincia di Rieti maggiormente colpite dal sisma del 2016, è stato inaugurato oggi il nuovo Centro di comunità realizzato dalla Caritas. La struttura è pensata come complesso socio-pastorale per la comunità.

Alla cerimonia, anticipata dalla messa celebrata dal vescovo di Rieti, Domenico Pompili, era presente anche il direttore Caritas Italiana don Francesco Soddu, e il vicesindaco di Cascia Gino Emili.

“Oggi è un giorno importante perché giunge a compimento un’opera fortemente voluta dalla Diocesi di Rieti e dalla Caritas che in questo modo continuano ad esserci ancora più vicini come successo già in questi mesi. Questo centro sarà un prezioso supporto per le attività della nostra comunità ed un punto di riferimento religioso importante per il nostro comune. Non posso che ringraziare il vescovo che è stato sempre vicino alla popolazione di Cittareale,” ha dichiarato il sindaco Francesco Nelli.