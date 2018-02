Terremoto, ricostruzione in Molise: 7 milioni per pagamenti a imprese e professionisti

Nel Bilancio della Regione Molise sono disponibili altri 7 milioni per i pagamenti alle imprese e ai professionisti che hanno condotto lavori nei comuni interessati dal terremoto: lo hanno reso noto il presidente Paolo di Laura Frattura e il consigliere delegato Salvatore Ciocca. “Abbiamo a disposizione nuove risorse che ci consentono di onorare gli impegni con le ditte edili e i professionisti che hanno lavorato per ultimare la ricostruzione. Procederemo a breve ai pagamenti. Passo dopo passo, nel rispetto degli Accordi di programma quadro, continuiamo a recuperare terreno rispetto ai ritardi accumulati negli anni passati e a mantenere gli impegni assunti per consentire a chi è impegnato nella ricostruzione di vedersi riconosciuto il dovuto e soprattutto ai cittadini dei centri colpiti dal sisma del 2002 di vedere ormai sempre più vicina la fine dei lavori“.