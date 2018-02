Tra sport e gusto in Valtellina

Grazie alle abbondanti nevicate la Valtellina è ancora avvolta dal bianco candore e gli amanti degli sport invernali possono dilettarsi partecipando alle diverse iniziative sportive e gastronomiche in molte località valtellinesi. Il tutto avvolto in uno scenario unico e spettacolare.

HELISKI: FLY WITH US

Vallespluga

Un’esperienza davvero mozzafiato. Tre le proposte alla scoperta delle emozioni che si possono provare sciando lungo pendii vergini, lontani dalle blasonate Sky Aree per dare sfogo alla propria abilità sciistica.

3 Fly Pizzo Stella Area (min 8 pax – 380€): le tre rotazioni avverranno nella zona del Pizzo Stella.

3 Fly Montespluga Area (min 8 pax – 400€): le tre rotazioni partiranno da Montespluga.

3 Fly Special For You (min 4 pax ): rotazioni personalizzate.

Le discese verranno, per tutte e tre le proposte, scelte in base alle condizioni della neve e al gruppo. Il costo comprende elicottero più guida.