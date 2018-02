Medicina: trans riesce ad allattare grazie a terapia ormonale

Una trans, sottoposta da anni a terapia femminilizzante, è riuscita ad allattare il figlio avuto dalla compagna grazie ad una terapia ormonale specifica: il caso è stato descritto sulla rivista Transgender Health. La 30enne si è rivolta al Center for Transgender Medicine and Surgery del Mount Sinai Hospital di New York sostenendo che la compagna non voleva allattare.

I medici hanno applicato alla trans il protocollo ormonale per la “lattazione indotta non puerperale“, impiegata di norma per stimolare la produzione di latte.

Dopo 3 mesi, il regime ormonale, insieme alla stimolazione con un tiralatte, ha consentito la produzione di un quantitativo di latte sufficiente a nutrire il bambino per i primi sei mesi. “Durante questo periodo la crescita del bambino è stata regolare“, si precisa nello studio.