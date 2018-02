Attenzione alle tazze di tè bollente: si rischia il tumore all’esofago

Uno studio dei ricercatori della National Natural Science Foundation of China e del Programma nazionale di ricerca e sviluppo, basato su un follow-up a lungo termine che ha coinvolto oltre 450.000 persone, pubblicato sugli ‘Annals of Internal Medicine’ ha scoperto che bere tè bollente potrebbe aumentare il rischio di tumore all’esofago, soprattutto in chi beve alcolici e fuma.

Il tumore all’esofago è in aumento e presenta bassi tassi di sopravvivenza, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e fra gli uomini.

La ricerca ha studiato partecipanti arruolati nello studio China Kadoorie Biobank (CKB), escludendo coloro con una precedente diagnosi di cancro o con un ridotto consumo di tè, alcol o fumo, per capire se l’abitudine di bere tè bollente fosse associata al rischio di cancro esofageo: è stata individuata un’associazione rilevante tra tè caldo, alcol o fumo e rischio di tumore all’esofago.

In coloro che, oltre a bere tè bollente, erano dediti anche ad alcol e fumo, il rischio di cancro risultava oltre 5 volte maggiore rispetto a quanti non avevano nessuna di queste abitudini. In assenza di fumo e consumo eccessivo di alcool il consumo quotidiano di tè non è risultato associato al rischio di cancro esofageo.