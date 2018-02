Tumore al seno, gli esperti lanciano l’allarme: alcune terapie possono danneggiare il cuore

Gli esperti stanno lanciando l’allarme poiché stanno venendo alla luce i potenziali effetti collaterali di un crescente numero di trattamenti contro il tumore al seno. Nella sua prima dichiarazione sull’argomento, l’American Heart Association ha rivelato che le donne dovrebbero considerare attentamente i rischi e i benefici di qualsiasi terapia che potrebbe danneggiare il cuore. Non tutti i trattamenti portano questi rischi e possono esserci modi per ridurne o evitarne alcuni.

La Dott.ssa Laxmi Mehta, esperta della salute del cuore presso l’Ohio State University, incoraggia le donne a contattare i loro dottori per conoscere quali sono gli effetti collaterali. Ci sono 3 milioni di sopravvissute al tumore al seno e quasi 48 milioni di donne con malattie cardiache solo negli Stati Uniti. Mehta dichiara che “la maggior parte delle persone con il tumore al seno teme di morire a causa della malattia, persino anche dopo essere sopravvissute”, ma è più probabile che sia una malattia cardiaca a ucciderle, soprattutto dopo i 65 anni.

Gli effetti collaterali possono includere aritmie cardiache, problemi alle valvole e infarti, in cui il cuore si indebolisce lentamente e non può pompare il sangue in maniera efficace. I sintomi potrebbero apparire anche molto tempo dopo la fine delle cure contro il tumore. L’erceptina e farmaci simili possono provocare insufficienze cardiache. A volte sono temporanee e spariscono quando si interrompe il trattamento, ma possono anche essere permanenti.

La radiazione può colpire le arterie e indurre il loro restringimento e il loro blocco. Altri farmaci possono portare ad aritmie cardiache o spasmi alle coronarie, che possono provocare dolori toracici e attacchi cardiaci. Altri farmaci possono anche danneggiare il DNA. Alcuni ricercatori suggeriscono che i nuovi potenti farmaci che sfruttano il sistema immunitario per combattere il tumore possono, in rari casi, provocare danni al cuore, soprattutto se usati insieme.

Il vero problema è che nessuna paziente è controllata periodicamente per questi rischi. Se l’insufficienza cardiaca si sviluppa durante i trattamenti contro il cancro al seno, a volte la terapia può essere rallentata o modificata. Alcune chemioterapie come la doxorubicina, venduta come adriamicina e in forma generica, potrebbero essere meno rischiose se somministrate più lentamente, invece che tutte in una volta.

Da parte loro, le donne dovrebbero assicurarsi che i loro dottori controllino il loro cuore prima, durante e dopo le cure contro il tumore al seno. Le malattie condividono molti fattori di rischio come l’obesità, il fumo e uno scarso esercizio, quindi cambiare questi comportamenti può aiutare. Mehta conclude: “Assicuratevi di lavorare sulla vostra dieta, sull’esercizio e sulla gestione del peso corporeo, controllando la pressione sanguigna e il colesterolo”.