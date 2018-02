Tutti pazzi per il cibo tra social, superfood e diete “fai-da-te”: gli esperti ne parleranno a NutriMI 2018

NutriMI si prepara ad accogliere i Professionisti della Salute che desiderano approfondire le tematiche più attuali relative al mondo della nutrizione grazie alla partecipazione di relatori di fama nazionale e internazionale. L’appuntamento da segnare in agenda è per il 12 e il 13 aprile, presso la Fondazione delle Stelline di Milano, dove condividere le ultime ricerche, discutere delle novità più recenti e dare il via a importanti riflessioni sul ruolo dell’alimentazione oggi.

SOCIAL NETWORK: COME CAMBIANO LE ABITUDINI ALIMENTARI DEGLI ITALIANI?

La facilità nel reperire informazioni online sta influenzando le nostre scelte a tavola, alcune delle quali però possono rivelarsi dannose per la salute. Lo dimostra il fenomeno delle fake news, che verrà approfondito nel corso del congresso con la presentazione del progetto FoodMythBusters. È invece importante confrontarsi con i Professionisti della Salute e affidarsi a fonti attendibili come il CREA (Centro di Ricerca per Alimenti e la Nutrizione) che, durante NutriMI, presenterà una revisione delle linee guida del 2017 per una sana alimentazione.

FORMA FISICA PERFETTA: ALIMENTAZIONE, SPORT E DISCIPLINE OLISTICHE

Dieta, palestra e fai da te sono le parole più ricercate su Google in ambito salute: raggiungere una forma fisica perfetta significa avere un corpo sano che goda di ottima salute, grazie all’alimentazione e all’attività fisica. Oggi online sono disponibili app, programmi di work-out e piani alimentari gratuiti spesso pubblicizzati da attori o influencer, ma quali sono i rischi e i benefici? Gli esperti ne parleranno a NutriMI spiegando come gestire al meglio il rapporto tra dieta e attività fisica facendo un focus scientifico anche sulle discipline più alla moda, come lo yoga.

NUTRIZIONE AL FEMMINILE

Durante il congresso si dedicherà ampio spazio alle donne e alla loro alimentazione, che cambia in base alle diverse fasi della vita e a specifiche condizioni. Dopo un’overview generale, l’attenzione si sposterà verso tematiche specifiche come la salute del cuore femminile e l’approccio nutrizionale per le donne che soffrono di diabete.

NutriMI è un momento di aggiornamento professionale importante per Medici, Biologi e Dietisti, per i quali attribuisce crediti ECM (Educazione Continua in Medicina), ma è aperto anche a tutti coloro che sono affascinati dal mondo dell’alimentazione e della nutrizione e desiderano restare al passo con la scienza.