Usa, Super Bowl: “Come rispondere ad un attacco di antrace”, trovato dossier in aereo

Un dipendente della Cnn ha rinvenuto, in aereo, un dossier con il protocollo da adottare per rispondere ad un attacco bioterroristico al Super Bowl. L’emittente ha diffuso la notizia solo oggi, dopo la partita giocata ieri a Minneapolis. Il dossier, a quanto pare lasciato in aereo nella ‘tasca’ posteriore di un sedile, è attribuibile al Dipartimento della Sicurezza interna e farebbe parte del programma ‘BioWatch’ che dal 2003 viene utilizzato per segnalare rischi di attacchi biologici.

Nel testo si farebbe riferimento alle soluzioni da adottare per evitare la confusione emersa in recenti simulazioni di attacchi portati con antrace nella domenica del Super Bowl. Il fascicolo conterrebbe anche una raccomandazione ben precisa: mantenere il materiale riservato e distruggerlo ad operazione conclusa. Non è chiaro quando sia stato trovato il documento, che sarebbe stato redatto a dicembre, e la Cnn non specifica se a recuperarlo sia stato un giornalista o un altro dipendente. Il Dipartimento della Sicurezza interna non ha commentato la vicenda.