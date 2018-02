Vaccini, Ricciardi (ISS): “La Raggi marcia contro la scienza e contro la legge”

“Vorrei far riferimento all’appello lanciato nei giorni scorsi da 40 ricercatori alla politica, affinché si possano riallineare le rispettive posizioni sui vaccini. Scienza e politica devono marciare insieme, per dare risposte ai cittadini basate sull’evidenza scientifica. Mi pare che questa decisione”, cioè la mozione M5S per l’accesso a scuola anche dei bimbi non vaccinati “marci sia contro la scienza, sia contro una legge dello Stato, che anche la Consulta ha ritenuto necessaria e indispensabile in questa fase”.

Lo dice all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), intervenendo sul nuovo dibattito Raggi-Lorenzin sul tema dei vaccini obbligatori a scuola. “Sull’appello che abbiamo sottoscritto – ricorda Ricciardi – abbiamo trovato largo seguito: abbiamo avuto riscontri da politici, da industriali, dalla comunità scientifica. Mi rammarico che non sia stata recepito in questo caso”, conclude.