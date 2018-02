Medicina: i vaccini potrebbero salvare 36 milioni di vite e 24 milioni di persone dalla povertà

Secondo un nuovo studio condotto da ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, i vaccini hanno un impatto positivo non solo sulla salute, ma anche sulla possibilità di salvare le persone dalla povertà.

Gli esperti hanno scoperto che maggiori investimenti in 10 vaccini somministrati in Paesi a basso e medio reddito in un periodo di 15 anni potrebbero evitare fino a 36 milioni di morti e 24 milioni di casi di impoverimento medico. L’indagine – finanziata anche dalla Bill & Melinda Gates Foundation – è stata pubblicata sulla rivista ‘Health Affairs’.

E’ stato sviluppato un modello matematico per valutare l’impatto della distribuzione di 10 vaccini – morbillo, epatite B, papillomavirus umano, febbre gialla, Hemophilus influenzae di tipo b, Streptococcus pneumoniae, rotavirus, rosolia, Neisseria meningitidis sierogruppo A ed encefalite giapponese – in 41 Paesi a basso e medio reddito dal 2016 al 2020. Studiando la distribuzione dei decessi evitati dal vaccino per ogni malattia e simulando il reddito familiare mensile per ciascun gruppo di reddito, gli autori hanno scoperto che sono le persone più povere a trarre il maggiore vantaggio dai programmi di vaccinazione.