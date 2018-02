 Valanga nel lecchese, morti due tecnici del Soccorso Alpino: il ricordo di amici e colleghi

Ezio Artusi e Giovanni Giarletta, travolti da una Valanga in provincia di Lecco “erano da anni” in forza al Soccorso Alpino della Lombardia e avevano alle spalle “numerosissimi interventi di soccorso”. Lo afferma il Soccorso Alpino sottolineando che “l’intero Corpo piange due amici”. Il Corpo, inoltre, “si stringe con forza alle famiglie e agli amici dei nostri due uomini” che hanno perso la vita. Artusi, che era originario di Introbio, e Giarletta, di Lecco, sono morti “mentre erano impegnati in un’escursione personale”: sono stati “travolti e uccisi – dice ancora il Soccorso Alpino – da una placca di neve insidiosa”.