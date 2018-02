Valanghe: pericolo “marcato” in Alto Adige e parte del Trentino

Il pericolo di valanghe in Alto Adige è marcato, di grado 3 in una scala da 1 a 5, secondo quanto riferito dal servizio meteo provinciale: “La situazione per gli escursionisti è delicata, specie nelle zone con più neve fresca. Sopra i 2000 m si deve prestare particolarmente attenzione agli accumuli eolici su tutte le esposizioni specie sui pendii vicino alle creste. Sono possibili anche valanghe spontanee. Il freddo conserva le zone pericolose. Nelle zone con PERICOLO MODERATO GRADO 2 è caduta meno neve ma anche qui gli accumuli eolici sono staccabili con debole sovraccarico e pericolosi. Alle quote medie singolarmente sono ancora possibili valanghe di slittamento che possono staccarsi sia di giorno che di notte. Le zone sotto le aperture del manto sono da evitare. Per escursioni alpinistiche e discese fuori pista è richiesta una buona capacità di valutazione del pericolo valanghe e prudenza.“

In Trentino il pericolo è marcato nelle zone a nord-ovest e a nord-est per analoghe ragioni.