Veneto: i lavori del Consiglio regionale della settimana

Venezia, 12 feb. (AdnKronos) – L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, innanzitutto, del Consiglio regionale, in seduta ordinaria, giovedì 15 febbraio, alle ore 10.30, con all’ordine del giorno alcune risposte della Giunta regionale a interrogazioni e interpellanze, nonché tre Interrogazioni a risposta scritta, presentate dai consiglieri regionali, in materia di costi della giustizia, ambiente e sanità.

Verrà, quindi, esaminato il Testo Unificato, di iniziativa consiliare, per la promozione e il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile.

All’OdG, poi, molteplici nomine presso Esu Padova, Venezia e Verona, Fondazione Italia-Cina, Ente Parco Colli Euganei, Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari, Comitato per la cooperazione e lo sviluppo, Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace, Comitato per la valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali, Consiglio territoriale per l’immigrazione di Belluno, CO.DI.VE.- Consorzio di Difesa Veronese, Consulta regionale per lo Sport, Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione della Provincia di Belluno, Centro lnteruniversitario di Studi Veneti, Fondo immobiliare etico ‘Veneto Casa’.